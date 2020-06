Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, in cadrul caruia Romania va avea acces la o suma de aproximativ 5 miliarde de euro pentru programe in domeniul economic si social, in contextul efectelor generate de pandemia COVID -19, a anuntat, vineri, seful…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat vineri, ca in sedinta de joi seara a fost adoptat un memorandum pentru implementarea programului SURE prin care Romania poate avea acces la cinci miliarde de euro pentru cheltuieli facute in timpul starii de urgenta si al starii de alerta.…

- Guvernul ar putea introduce un memecanism de finanțare complementar Programului IMM Invest. Obiectivul acestui nou mecanism este sprijinirea companiilor pentru a obține, în condiții avantajoase, finanțare pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activitații, susține Guvernul.Domeniile…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca romanii vor putea merge la plaja fara sa fie nevoiți sa inchirieze sezlonguri. „Sa fie permis accesul pe plaja si persoanelor care nu sunt, practic, in cadrul plajelor amenajate cu sezlonguri. Popular spus, pentru cei care doresc sa faca plaja la marginea…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi o prevedere care da posibilitatea autoritatilor locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50%. Insa doar in situatia in care proprietarii fac dovada ca au redus, la randul lor, chiriile pentru locatarii imobilelor respective, a anuntat seful…

- Guvernul a aprobat, joi, Memorandumul pentru initierea procedurilor necesare pentru accesarea fondurilor europene din Mecanismul de Tranzitie Justa, a anuntat sefului Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Vorbim de 757 de milioane de euro alocate pentru Romania si, prin acest memorandum…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, implementarea normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca potrivit Agerpres.…

- Bancile din Romania nu mai vor sa imprumute guvernul liberal condus de Ludovic Orban! Ministerul Finantelor Publice propune majorarea cu 10 miliarde de euro a plafonului disponibil programului MTN (Medium Term Notes), prin intermediul caruia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe…