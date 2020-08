Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa dezbata in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica. O cerere in acest sens a fost formulata de George Scarlat,…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un nou produs, IMM Factor, privind garantarea instrumentelor de plata in relatiile comerciale dintre comercianti, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, scrie Agerpres.

- Guvernul a aprobat o schema de ajutor nerambursabil de stimulare a antreprenoriatului rural, cu o valoare totala a bugetului alocat de 200 de milioane de euro, a anuntat joi Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului."A fost adoptat un program de stimulare a antreprenoriatului rural pentru…

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, programul ”Noua casa”, care inlocuiește ”Prima Casa”. Statul garanteaza 80% din valoarea creditelor, care pot ajunge pana la 140.000 euro Guvernul a aprobat, joi seara, in prima lectura, programul "Noua casa", una dintre prevederile…

- Guvernul a discutat joi în prima lectura programul IMM Leasing, a anuntat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Acesta este un program care face parte din Planul national de investitii si relansare economic și prevede finanțarea achizițiilor de utilaje prin societatilor…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind simplificarea procedurilor de derulare a achizitiilor publice. „Un alt proiect de act normativ, de aceasta data in domeniul achizitiilor publice, cu obiectivul de simplificare a procedurilor de derulare a achizitiilor publice, in mod special…

- Firmele din domeniul HORECA vor fi scutite de plata impozitului specific pentru o perioada suplimentara de 90 de zile, a anuntat, marti, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Potrivit acestuia, Guvernul a adoptat marti o serie de masuri fiscal-bugetare pentru acordarea de noi…