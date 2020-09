Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a aprobat redarea in administrarea municipiului Timisoara de la Romsilva a unei suprafete forestiere de aproape 520 hectare pentru transformarea acesteia intr-o padure-parc, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este un proiect de hotarare de Guvern prin care, practic,…

Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unei Sali Polivalente in municipiul Brasov, a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. "A fost adoptat proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii…

Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru si investitii pentru companiile mari, a anuntat, joi, Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. "Un alt program de sprijin din cadrul Planului de investitii si relansare economica…

Guvernul a decis, printr-o hotarare, trecerea din administrarea Consiliului Local al Primariei Sector 5 in cea a Ministerului Apararii Nationale (MApN) a unei suprafete de 87 de hectare de teren amplasat in zona Ghencea, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, informeaza Agerpres.

Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, informeaza Agerpres.

Guvernul a aprobat, in prima lectura, programul "Noua casa", care inlocuiește "Prima Casa". Statul garanteaza 80% din valoarea creditelor, care pot ajunge pana la 140.000 euro Guvernul a aprobat, joi seara, in prima lectura, programul "Noua casa", una dintre prevederile…