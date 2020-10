Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat prelungirea contractelor personalului din domeniul sanitar angajat pe perioada determinata de sase luni in timpul starii de urgenta si starii de alerta, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. ‘In legatura cu situatia personalului contractual angajat pe perioada determinata…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, mentinerea in activitate, peste termenul pentru care a fost incadrat, a personalului angajat fara concurs in perioada starii de urgenta din institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata, la Iasi, ca vor fi prelungite cu inca sase luni contractele personalului medical angajat in starea de urgenta si in starea de alerta. El a mai afirmat ca se fac anchete epidemiologice la fiecare caz de Covid-19 , dar ca in unele cazuri, la unele focare…

- Guvernul se reunește luni in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 12.00, in sedinta pentru a aproba un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta. Inaintea intrunirii Executivului, este programata, de la ora 11.00, o intalnire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care va stabili noile masuri care vor…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca exista vreun scenariu care prevede revenirea la starea de urgenta. Premierul a afirmat ca situatia este sub control si nu exista un astfel de scenariu. “Nu exista un astfel de scenariu. De cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar avem doua…

- Guvernul intentioneaza sa aloce, pe perioada starii de alerta, sporuri in valoare de 40% din salariul de baza directorilor executivi si directorilor executivi adjuncti ai directiilor de sanatate publica, precum si sporuri de 30% din salariul de baza functionarilor publici incadrati in serviciul de control…