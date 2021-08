Stiri pe aceeasi tema

- ”Va mai fi o sedinta de Guvern pentru aprobarea rectificarii bugetare”, a anuntat, luni, premierul Florin Citu, precizand ca sedinta va avea loc in aceasta saptamana. Ministerul Finantelor a publicat, in 13 august, proiectul de ordonanta privind rectificarea bugetara, insa documentul a starnit nemultumiri…

- Proiectul de rectificare bugetara slabeste consolidarea bugetara asa cum era anuntata pentru anul 2021, este de parere Consiliul Fiscal. CF atrage atentia asupra faptului ca aceasta rectificare bugetara este singulara in istoria rectificarilor din 2010 pana in prezent prin magnitudinea rectificarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti seara ca partidele din coalitia de guvernare au cazut de acord in ceea ce priveste rectificarea bugetara, care va fi adoptata prin ordonanta de urgenta. "Am avut mai multe puncte in discutie in cadrul sedintei coalitiei de astazi. In primul rand vreau…

- Membrii Cabinetului Cițu se intalnesc, luni, pentru a discuta detalii de ultima ora privind rectificarea bugetara, au declarat surse oficiale pentru ȘTIRIPESURSE.RO Rectificarea bugetara ar trebui prezentata de premier pana pe 16 august și mai sunt multe de discutat pe aceasta tema, susțin…

- Premierul Florin Citu, ministru interimar al Finantelor, a declarat joi ca la rectificarea bugetara, fata de solicitarile cumulate pe toate ministerele, de 38 de miliarde de lei, vor fi alocari acolo unde este sigur ca vor fi cheltuiti banii. "38 de miliarde de lei cumulate pe toate ministerele,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta spune ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister inaintea rectificarii ca va fi facuta de Guvern și ca 86 de miliarde de lei au ramas nefolosite…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta spune ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister inaintea rectificarii ca va fi facuta de Guvern și ca 86 de miliarde de lei au ramas nefolosite…

- „Vom prezenta bineințeles și in coaliție, așa cum am prezentat și anul trecut bugetul in coaliție, dar decizia, modul in care se aloca banii se face la Guvern și nu se face pe criterii politice. Aceștia sunt banii romanilor din taxe și vor fi intotdeauna alocați pe principiul transparenței și eficienței.…