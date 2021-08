Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1% - 49,2% din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5% in prezent, a declarat marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, subliniind ca va creste PIB-ul nominal, potrivit Agerpres. "Datoria publica este in momentul de fata undeva la 49,5.…

- Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1% - 49,2% din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5% in prezent, a declarat marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, subliniind ca va creste PIB-ul nominal. "Datoria publica este in momentul de fata undeva la 49,5. Stiti foarte bine ca…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu a sustinut astazi o conferinta de presa la sediul institutiei. Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1 49,2 din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5 in prezent, a declarat astazi ministrul Finantelor, Dan Vilceanu."Datoria publica este in momentul…

- Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1% – 49,2% din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5% in prezent, a declarat marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, subliniind ca va creste PIB-ul nominal. ‘Datoria publica este in momentul de fata undeva la 49,5. Stiti foarte bine ca…

- Dan Vilceanu, noul ministru al Finanțelor Publice, susține ca datoria publica a Romaniei, care a crescut cu peste 10% in doar un an, va scadea odata cu creșterea produsului intern brut. Vilceanu susține ca banii imprumutați de Guvern se duc la investiții, nu la plata salariilor și pensiilor. Cel…

- Decretul de numire a lui Dan Vilceanu in functia de ministru al Finantelor a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de numire a lui Dan Vilceanu in functia de ministru al Finantelor. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Premierul Florin Cițu il susține pe deputatul Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. Cu inceputurile carierei politice in PSD, Dan Vilceanu a fost unul dintre oamenii care au ajuns in PNL prin absorbția vechiului PDL. In prezent, acesta este liderul PNL Gorj și unul dintre oamenii…

- Florin Citu a fost intrebat, joi, cu cat va creste datoria publica odata cu imprumuturile pentru implementarea proiectelor din PNRR si a afirmat: ”Daca PIB va creste mai mult decat creste datoria publica, va scadea, de fapt (…) Daca te imprumuti pentru investitii este ok si ceea ce facem prinp PNRR…