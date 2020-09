Stiri pe aceeasi tema

- Deși erau deja casatoriți sau aveau iubite acasa, unele dintre celebritațile masculine de la Hollywood au avut o chimie atat de intensa pe platourile filmare cu colegele lor, incat nu s-au putut abține.

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marți seara, ca nu exista o favorita in meciul impotriva formației malteze Floriana FC, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.Acesta a precizaat ca fiecare are sanse de a castiga si de a se califica mai departe."Problema noastra este ca…

- Dan Petrescu a depus un memoriu prin care solicita plata salariilor restante, fiind al doilea om important de la CFR Cluj dupa Kevin Boli, conform celor de la Prosport. CFR Cluj are la dispoziție 15 zile sa achite restanțele catre Dan Petrescu. În cazul în…

- Dan Petrescu (52 de ani) a vorbit despre viitorul sau la CFR Cluj. Antrenorul a dezvaluit ca are o clauza uriașa in contract, pentru eventualitatea in care este demis. Dan Petrescu a caștigat al treilea titlu la rand cu CFR Cluj, dar lucrurile nu sunt liniștite in Gruia. Tehnicianul nu e sigur de postul…

- In 2018, din Cetatea Filmului Romanesc ramasese doar o ruina, nimic nu mai amintea de vremurile in care pe malul lacului Buftea se plimbau, in pauzele de la filmari, Orson Welles, Kirk Douglas si Jean-Paul Belmondo. Anul trecut, insa, ceva avea sa se schimbe, ca urmare a unor investitii masive. Cu sase…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Tehnicianul de 52 de ani devine cel mai proeminent nume de pe lista tot mai lunga a oamenilor din fotbalul romanesc, care au fost plasati in izolare.

- Potrivit surselor din jurul CFR-ului, echipa lui Dan Petrescu are in plan sa efectueze un antrenament in urmatoarele ore! FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei #8 din play-off-ul Ligii 1, nu s-a mai disputat aseara, dupa ce Adi Paun, mijlocașul campioanei en titre, a fost depistat pozitiv cu COVID-19 - detalii,…

- Edward Iordanescu, plecat recent de la Gaz Metan Mediaș, a facut dezvaluiri de impact din vestiarul fostei echipe. Tehnicianul a povestit cum l-a dat afara de pe terenul de antrenmaent pe nimeni altul decat președintele Ioan Marginean. „14 sau 15 luni de zile ne-am ințeles extraordinar. E adevarat…