- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Dan Barna a anunțat, joi seara, ca liderii USR-PLUS vor decide cu ce moțiune de cenzura vor merge in Parlament pentru a-l demite pe Florin Cițu. Momentan, AUR și PSD au, fiecare, cate o moțiune de cenzura, iar Barna a precizat ca și partidul sau lucreaza la una. Vicepremierul e precizat ca…

- Liderul USR-PLUS, Dan Barna a anunțat joi ca toți parlamentarii partidului au semnat moțiunea de cenzura inițiata miercuri seara la grupul parlamentar al partidului. De altfel, liderii USR-PLUS au refuzat propunerea premierului de a face o noua nominalizare la ministerul Justiției. Singura persoana…

- USR-PLUS a decis sa boicoteze ședința de guvern in care Florin Cițu vrea adoptarea programului „Anghel Saligny”. Decizia vine dupa contrele cu premierul, care nu vrea sa renunțe la proiectul prin care primarii vor primi 10 miliarde de euro pentru proiecte locale. Dacian Cioloș și Dan Barna, declarații…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- Aurelian Mihailescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Dan Barna, printr-o decizie a premierului Florin Citu, arata Agerpres. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Aurelian Mihailescu si-a inceput cariera…