Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au aflat in aceasta seara chiar de la vicepremierul Dan Barna ca atacurile dintre ei sunt amuzante pentru partenerii de coaliție. Dan Brana a spus amuzat in aceasta seara, la TVR ca scandalurile din PNL “sunt un spectacol placut, distractiv.” Pe de alta parte, Barna se declara nemulțiumit…

- Vicepremierul Dan Barna (USR) a declarat marți la TVR 1 ca alegerile interne din PNL, marcate de atacuri dure intre susținatorii lui Ludovic Orban și ai lui Florin Cițu, reprezinta „un spectacol placut, distractiv de urmarit”. „Eu nu o sa speculez cum se desfasoara campania interna din PNL. E…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca au fost relaxate masurile pentru concerte, avand sustinerea colegilor de coalitie. Asta dupa ce vicepremierului Dan Barna a spus ca trebuia limitat accesul la evenimente doar la persoanele vaccinate. “Eu, din contra, tin minte sustinerea colegilor de coalitie…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…

- Directorul Teatrului Național din București, Ion Caramitru, a anuntat, joi, ca din 15 mai se va deschide sala de spectacol, in cadrul unui program-pilot. „Astazi, am avut comunicare cu ministerul Culturii și s-a stabilit ca Teatrul Național pe 15 mai, la sala mare, in condiții, aș spune excepționale…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…