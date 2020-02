Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Rus a nascut in mare secret cel de-al treilea copil și se simte o femeie implinita. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, fosta jumatate a trupei Blondy s-a concentrat mai mult pe viața de familie. Cristina Rus este cat se poate de discreta in ceea ce privește viața ei de familie, tocmai…

- Un grav accident de circulație, soldat cu doi minori raniți, intre care unul in stare critica, s-a produs vineri seara, in jurul orei 18:30, pe raza localitații Camarașu. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, in urma unei depașiri neregulamentare, a colizionat cu autovehiculul…

- Un cuplu reuseste sa atraga atentia peste tot unde isi face aparitia! Asta pentru ca, o femeie care arata ca o adolescenta de 15 ani are o relatie de dragoste cu un barbat care are dublul varstei sale. Iata cum s-au cunoscut cei doi!

- Folclor, pop instrumental, new age, world music si muzica jazz la nai sunt doar cateva dintre ingredientele celei mai ample productii artistice pe care Damian Draghici and Brothers o va oferi publicului in primavara anului 2020.

- Connect-R este un artist plin de viata, care nu face decat sa aduca bucurie in sufletele fanilor. Tocmai de aceea, nu multa lume stie ca familia lui a trecut printr-o durere de nedescris in urma cu multi ani, inainte ca artistul sa se nasca.

- Fix un an a trecut de la ultima apariție in social media a lui Kevin Spacey, iar precizia cu care actorul apare exact in Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie, cu un mesaj video pus pe Instagram, pare cel puțin bizara. De la mesajul de Craciun de anul trecut, Spacey nu a mai fost prezent online, […]

- Ziarul Unirea Proiect INEDIT. Un tanar student a readus la viața celebrul model Dacia 1300, iar rexultatul e incredibil Poporul nostru a fost, este și va fi mereu unul extrem de talentat și inventiv. Fie ca vorbim despre literatura, pictura sau sculptura, mereu a existat cate o personalitate reprezentativa,…

- Incredibil. In Romania anului 2019, un copil de sapte ani din Pascani moare de varicela. Un caz revoltator care arata incompetenta celor de care depinde viata unui om. O drama a unei familii ingenuncheate de un sistem sanitar bolnav cronic, fara sanse de vindecare. In urma cu doar doua saptamani, Ianis…