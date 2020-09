Stiri pe aceeasi tema

- Peste 650 de sesizari au fost inregistrate de la inceputul campaniei electorale, cele mai multe fiind pentru distrugerea sau deteriorarea afișelor, a declarat, marți, purtatorul de cuvant al Ministerului...

- De la inceputul campaniei electorale au fost inregistrate 669 de sesizari privind evenimente electorale dintre care 80 nu s-au confirmat, iar 268 sunt in curs de cercetare, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al MInisterului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Ii asiguram pe toti cetatenii ca s-au…

- Sute de sesizari la Poliție au fost facute in timpul campaniei electorale de dinainte de alegerile locale. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne menționeaza ca nu au fost inregistrate evenimente de o gravitate deosebita. Un numar de 669 de de sesizari privind evenimente electorale au fost inregistrate…

- De la inceputul campaniei electorale, in judetul Vrancea au avut loc cinci incidente electorale, trei in mediul rural si doua in mediul urban, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "De la data de 28 august si pana in prezent, la nivelul IPJ Vrancea…

- Ziarul Unirea VIDEO| MASURILE sanitare de protecție in timpul campaniei electorale, explicate de AEP Cu ocazia alegerilor locale din acest an, care se aproprie fulgerator pentru cetațenii care curand iși vor alege reprezentanții, AEP a realizat un scurt video de informare privind masurile de protecție…

- PNL poate caștiga la Pitești. Aceasta pare a fi prima mare surpriza a acestei campanii electorale. Dupa 30 de ani in care PSD s-a aflat mereu la butoane in Pitești, pentru prima data se pare ca vom avea parte de o surpriza. PNL a facut, din ce ne arata ultimele sondaje, mutarea caștigatoare prin…

- „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in baza programului nostru de relansare economica si investitii, va avea proiecte extrem de mari. Noi ne-am angajat sa construim aproape 3.000 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, investitii importante", a declarat sambata Ludovic…

- Politisti au confiscat material lemnos de aproape 800 de mii de lei Foto: Adriana Tudose / RRA Politistii au confiscat material lemnos de aproape 800.000 de lei, dupa ce au controlat peste 380 de exploatații forestiere și au organizat 1.500 de filtre rutiere. Anunțul a fost facut astazi de…