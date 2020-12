Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de polițiști, de la ordine publica, poliție rutiera, investigații criminale, acțiuni speciale, dar și de la alte structuri, vor acționa pentru ca sarbatorile sa fie petrecute in siguranța. De asemenea polițiștii, impreuna cu reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, desfașoara…

- Purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut joi o declarație de presa, in care a anuntat ca in minivacanta de Revelion vor acționa, in medie, aproximativ 24.500 de angajați MAI, cu 14% mai mulți fața de anul trecut. Redam, textul declarației: „Avand in vedere contextul…

- Aproximativ 24.500 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona in fiecare zi, in perioada minivacantei de Revelion, pentru a proteja sanatatea si siguranta romanilor, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. "Avand in vedere contextul epidemiologic actual…

- In perioada minivacantei de Revelion, peste 5.200 de pompieri vor asigura zilnic misiunile de prevenire si interventie in situatii de urgenta, la nivel national, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. "Avand in vedere ca multi cetateni obisnuiesc…

- In medie, 200 de politisti politisti vor actiona zilnic, in minivacanța ocazionata de Anul Nou, pentru ca zilele de sarbatoare sa fie petrecute de buzoieni in siguranta. Incepand cu 31 decembrie 2020 și pana pe 3 ianuarie 2021, pentru ca zilele de sarbatoare ocazionate de venirea Anului Nou sa se desfasoare…

- Poliția a facut o captura impresionanta de articole pirotehnice chiar inainte de Anul Nou. In urma unor verificari din Piata Zahana din Slatina au fost confiscate sute de kilograme de astfel de materiale. Conform IPJ Olt verificarile au avut loc in Piata Zahana din Slatina și la mai multe locuințe din…

- Jandarmii argeșeni la datorie in minivacanța de Craciun. Jandarmii argeșeni au vegheat in acest sfarșit de saptamana la asigurarea liniștii cetațenilor și au efectuat mai multe acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție pe raza județului Argeș. In ultimele trei zile jandarmii au constatat…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, iar restrictiile din prezent se vor pastra si in perioada sarbatorilor de iarna.Raed Arafat a precizat ca in cursul…