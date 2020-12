Stiri pe aceeasi tema

- Respectarea masurilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 Purtatorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Foto: Agerpres. Peste 4.700 de restaurante, terase si fast-food-uri au fost controlate în ultimele 24 de ore, în cadrul unor…

- Aproximativ 6.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste un milion de lei, au fost date in ultimele 24 de ore de angajatii Ministerului de Interne si ai altor autoritati care au verificat respectarea masurilor anti-COVID.Verificarile au vizat aproape 5.300 de operatori economici, 213 operatori…

- Mai multe mijloace de transport, care au capacitatea mai mare de opt persoane, sunt stopate și verificate de polițiști și angajați ANTA. Verificarile au loc pe podul de la Rezina, comunica tv8.md. Potrivit informațiilor, la fața locului se afla și mai mulți veterani. Cozi de cațiva metri s-au format…

- Polițiștii valceni au continuat, in perioada 12 – 14 octombrie, activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, reprezentanți ai Ministerului Sanatații,…

- 28 de restaurante, terase, unitati tip fastfood, hoteluri, pensiuni si alte spatii de cazare, precum și 30 de mijloace de transport au fost verificate, joi, 8 octombrie, de polițiștii aradeni.

- Polițiștii din Alba continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19. Au fost verificate 202 societăți comerciale și 238 de mijloace de transport.…

- Ziarul Unirea Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in zonele aglomerate din Alba: Au fost verificate 77 restaurante, terase, unitati tip fast-food, hoteluri/camping/pensiuni si alte spatii de cazare și 98 de mijloace de transport Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii…

- Peste 200 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontiera și polițiști locali, dar și reprezentați ai instituțiilor de control de pe raza județului Olt au continuat controalele in vederea prevenirii raspandirii infectarii cu virusul COVID-19. Controalele au vizat atat in zonele urbane cat și…