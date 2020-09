Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat vineri ca, in ultimele sapte zile, au fost arestate peste 100 de persoane, iar 240 au fost retinute, in dosare privind savarsirea unor fapte grave precum trafic de droguri, trafic de minori, proxenetism, pornografie infantila, trafic de substante periculoase, inselaciune, santaj, falsificarea de bancnote sau fraude informatice. "In ultima saptamana au avut loc activitati investigative in dosare privind savarsirea unor fapte grave precum trafic de droguri, trafic de minori, proxenetism, pornografie infantila, trafic…