Numarul accidentelor rutiere a scazut in minivacanța de Craciun cu mai mult de 60% fața de aceeași perioada a anului trecut. Infracțiunile comise cu violența au scazut și ele cu peste 40 de procente.

- De asemenea, veniturile operationale au scazut de doua ori si jumatate, la 304,3 milioane lei, fata de 786 milioane lei, in perioada ianuarie-septembrie 2019. Rezultatele financiare apar in raportul publicat de Fondul Proprietatea, actionar minoritar care detine 20% din actiunile companiei. "Compania…

- Consumul final de energie electrica al Romaniei a ajuns, in primele noua luni, la 39,3 TWh, in scadere cu 5,1% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, vineri, AGERPRES. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu…

- Economia Romaniei a inregistrat in trimestrul trei al anului o scadere de 6% fata de perioada similara din 2019, dar a crescut cu 5,6% fata de T2. Potrivit INS, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, Produsul Intern Brut a scazut, comparativ cu perioada similara din 2019, cu 5,1% pe seria bruta…

- Companiile taie din beneficiile angajaților, din cauza crizei. Fara petreceri de Craciun și excursii Intr-un an in care un angajator din 10 ia in calcul sa faca reduceri de personal, bonusurile de Craciun au fost taiate pentru multi salariati. Nu mai au legătură cu performanţele, ca în…

- F. T. Ieri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova a sintetizat dinamica contraventiilor, infractiunilor si a altor evenimente din judet, precum si actiunile derulate de catre angajatii institutiei, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c. Astfel, intr-un comunicat de presa al IPJ, se precizeaza…

- Turismul din Delta Dunarii a inregistrat o scadere cu peste 50% in primele opt luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in ciuda numarului mare al vizitatorilor care au preferat aceasta zona a tarii in ultimele luni, pe fondul pandemiei cu noul coronavirus. Unii operatori turistici…