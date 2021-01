Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne, Monica Dajbog, in perioada minivacanței au fost mobilizați in țara 24.500 de angajati ai instituției. ”In dispozitivele de mentinere a ordinii si sigurantei publice au fost angrenati peste 8.600 de politisti si 3.000 de jandarmi. S-a intervenit…

- Valeriu Gheorghița spune ca cei care și-au facut programare la vaccinare, dar centrele au fost inchise de sarabtori, vor fi programate automat pentru vaccinare. „Persoanele programate pana pe 30 decembrie, dar care nu au fost vaccinate pentru ca centrele au fost inchise, sunt inscrise deja in sistemul…

- Politistii si jandarmii din intreaga tara continua sa verifice modul in care sunt respectate masurile de protectie sanitara, in special in zonele aglomerate, la operatorii economici care lucreaza cu publicul sau in mijloacele de transport in comun. In doar 24 de ore au fost descoperite 6.400 de persoane…

- Consiliul Județean Bacau a semnat, in cursul acestei saptamani, cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru dotarea cu materiale si echipamente de protecție, in contextul pandemiei Covid19, a 22 de centre rezidențiale din subordinea DGASPC Bacau, in care primesc servicii de ingrijire…

- Votarea pentru alegerile parlamentare 2020 a fost suspendata duminica intr-o sectie din Capitala 551, dupa ce unul dintre membrii sectiei de votare a fost confirmat cu COVID-19. Incidentul a avut loc la Secția 551. „Procesul electoral a fost suspendat temporar, dupa ce un membru al Biroului Electoral,…

- MapN: Campania de vaccinare anti COVID 19, problema de securitate nationala. Dozele de vaccin anti Covid vor fi depozitate si la spitalul militar din Constanta. MapN a identificat mai multe centre de depozitare in conditii speciale a dozelor de vaccin care necesita conditii de stocare la temperatura…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 este tratata ca o problema de securitate naționala. Dozele de vaccin care vor fi repartizate Romaniei, atunci cand „leacul” pentru prevenirea SARs-Cov2 va fi „pus pe piața”, vor fi distribuite cu ajutorul Ministerului Apararii Naționale (MApN). Unul dintre depozite…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat, vineri, ca principalul loc unde vor fi stocate dozele de vaccin anti-coronavirus va fi Institutul Cantacuzino din București, noteaza B1 TV. Valeriu Gheorghița a precizat ca toate centrele de depozitare…