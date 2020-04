Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 234 de dosare penale au fost deschise pentru fapte comise in noaptea de Inviere, din care trei pentru zadarnicirea combaterii bolilor, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al MAI Monica Dajbog, care a precizat si ca au fost aplicate 391 de amenzi pentru incalcarea masurilor privind starea…

- Ministerul de Interne a mulțumitromanilor pentru ca au respectat recomandarile autoritaților șiau stat in casa in noaptea de Inviere. Peste 26.000 de angajațiai MAI și Ministerului Apararii au fost in strada pentru aasigura respectarea ordonanțelor militare emise in timpul pandemieide coronavirus.Intervențiile…

- Romania nu vede, deocamdata, lumina de la capatul tunelului! Si, cand autoritatile se bat pe ce se va intampla in Noaptea de Inviere, americanii spun ca, foarte probabil, vom sta in case pana in 2022! In mijlocul acestui haos, Liga I din Romania a fixat data de 5 iunie pentru reluarea meciurilor din…

- Ieri, 11 aprilie 2020, intre orele 15,00 – 19,00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș impreuna cu polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi și polițiști locali, au verificat 77 de autovehicule și 157 de persoane. Cu ocazia…

- Polițiștii satmareni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența prin verificarea persoanelor și societaților comerciale, fluidizarea traficului rutier…

- Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului Blaj și a localitaților rurale limitrofe, in care au fost angrenați 56 de polițiști, jandarmi și polițiști locali. Au fost controlate 168 de autovehicule,…

- Amenzi in valoare de 5,55 milioane lei in Argeș. Peste 3.757 de persoane sancționate de la inceputul starii de urgența. Instituția Prefectului informeaza ca in ultimele 24 de ore, angajați ai Poliției, Jandarmeriei, Poliției Locale, Armatei și din cadrul altor structuri au participat la mai multe acțiuni…

- Un dosar penal si amenzi contraventionale in valoare totala de peste 400.000 de lei - este bilantul actiunilor desfasurate in judet de politisti, jandarmi si militari in contextul Starii de Urgenta, instituita din cauza evolutiei COVID-19.Prefectura Suceava a transmis ca, duminica, in scopul…