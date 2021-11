Presedintele USR, Dacian Ciolos, a declarat ca PNL nici nu a avut vreo discutie cu USR pentru formarea unei majoritati si ca a existat doar o "intalnire preliminara", inainte ca liberalii sa decida alaturi de cine vor guverna. Ciolos a sustinut ca presedintele Klaus Iohannis "a jucat un rol determinant" in inlocuirea USR cu PSD.

"Nici nu au avut loc negocierile cu noi. Am avut o intalnire preliminara, exploratorie, in care am inteles ca PNL, inainte de a decide unde ciuguleste, vrea sa vada cam despre ce e vorba si acea intalnire a fost exploratorie, sa vedem cam despre ce am discuta…