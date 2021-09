Stiri pe aceeasi tema

- Votul pentru alegerea conducerii USR PLUS ar fi trebuit sa demareze miercuri, insa a fost oprit dupa apariția unor acuzații de incorectitudine. Ieri la pranz, secretariatul general al partidului a anunțat repornirea sistemului de vot pentru alegerea președintelui, dupa remedierea unei defecțiuni tehnice.…

- Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata în calcul varianta înlocuirii actualului premier Florin Cîtu cu unul din partea USR PLUS, liderul liberal susținând și ca Dacian Cioloș a încercat sa devina președintele PNL, transmite Agerpres.Reacția sa…

- Dacian Cioloș, oferta de reintoarcere la guvernare: premier USR PLUS Cioloș a facut o oferta, indirect, celor de la PNL, vineri, de la Cluj-Napoca, pentru revenirea la guvernare. In timpul unei dezbateri intre candidații la șefia USR PLUS, organizata la Cluj-Napoca, Dacian Cioloș a spus ca, pentru a…

- Premierul Florin Citu a catalogat ca fiind “neserioasa” propunerea lui Dacian Ciolos ca USR PLUS sa nominalizeze viitorul candidat la functia de prim-ministru. “O propunere neserioasa, sincer, neserioasa. Partidul National Liberal este cel mai mare partid de dreapta din Romania, va fi cel mai mare partid…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, i-a acuzat pe liberalii din echipa premierului Florin Cițu ca au dus Romania intr-o situație de criza și au aruncat in aer coaliția. „Singura ieșire din aceasta situație este sa refacem coaliția de guvernare care a primit votul de incredere al romanilor,…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca "un personaj foarte important din România" s-a gândit "sa decreteze" ca el sa nu mai fie presedintele PNL."Sunt convins ca un personaj foarte important din România a stat el si s-a gândit…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gât aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca România sa fie reformata”, a fost mesajul sau, potrivit News.ro.Dacian Ciolos a declarat sâmbata…

- Forța de munca continua sa fie o problema in Romania. In foarte multe domenii, salariile mici, sub cel minim, reprezinta principalul motiv, alaturi de condițiile in care se muncește. In industrii importante, precum paza si protectie, HoReCa, constructii, comert, anumite ramuri ale industriei prelucratoare…