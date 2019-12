Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca intentia Guvernului de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea raspunderii in Parlament, este o decizie curajoasa, "dar poate sa fie o decizie bazata pe analiza unei realitati".Guvernul apeleaza la a trece…

- "Recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, pentru ca am vazut efectele lui. Nu stiu sa fi trezit ingrijorari la Bruxelles aceasta masura, ci e vorba de CEDO, de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care nu e institutie a UE. Cealalta masura cu eliminarea supraaccizei - nu…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata ca recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, in timp ce masura privind eliminarea supraaccizei a fost o decizie buna a Guvernului. "Recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, pentru ca am vazut…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat luni ca se va deplasa "in curand" la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), pentru a se intalni cu presedintele CEDO si a-i explica situatia din Romania in legatura cu cresterea infractionalitatii, pentru a vorbi despre imbunatatirea conditiilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata ca pensiile speciale ale parlamentarilor pot fi eliminate, in timp ce ale magistratilor si ale militarilor nu, avand in vedere ca ''exista tratate internationale si hotarari de Curte Constitutionala''. Intrebat ce s-a decis…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, candidat in alegerile prezidentiale, a declarat duminica, la Brasov, ca, deocamdata, Uniunea nu a luat o decizie finala privind sustinerea guvernului liberal, insa "sansele...

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, in cadrul intrevederii, cei doi oficiali au discutat despre progresele realizate de Curte in vederea eficientizarii activitatii, ca parte a procesului de reforma a institutiei, cu accent pe viitorul sistemului Conventiei Europene a Drepturilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis "reinterpreteaza dupa bunul plac, in cheie electorala", decizia de miercuri a CCR privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si seful statului. Dancila a sustinut ca presedintele…