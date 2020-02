Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea la clasa pregatitoare incepe pe 4 martie cand parinții completeaza online sau la unitatea de invațamant la care solicita inscrierea copiilor cererile-tip de inscriere, scrie Hotnews.ro. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invațamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic,…

- Conditia de reședința poate fi impusa in cazul alegerilor locale, dar perioada nu trebuie sa depașeasca 6 luni (180 de zile) inainte de data votarii la alegerile locale, transmite Hotnews. Este recomandarea Comisiei de la Veneția, potrivit APADOR-CH. Organizația vorbește despre aceasta recomandare a…

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat lipsa de implicare a Uniunii Europene in conflictul dintre Statele Unite si Iran. De asemenea, acesta l-a atacat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, despre care spune ca „e un marxist nenorocit”. „Asta arata prostia europenilor si incapacitatea de…

- Autor: Petru ROMOȘAN Situatiunea politica s-a clarificat mult in scumpa si prea trista noastra tara. Sistemul bastinas, sub ochii vigilenti ai comisarilor si consultantilor externi, a executat intocmai si la timp alegerile europarlamentare in mai si cele prezidentiale in noiembrie 2019. La europarlamentare,…

- Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, a comentat pe Facebook o afirmatie controversata a presedintelui Frantei Emmanuel Macron, care a spus ca „NATO e in moarte cerebrala” si ca Rusia nu trebuie vazuta ca un inamic al acestei aliante. In contextul in care Dacian Ciolos conduce Renew Europe,…

- Andrei Caramitru, membru in comisia comuna USR-PLUS pentru politici publice, i-a cerut liderului PLUS, Dacian Cioloș, sa clarifice urgent afirmațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, legate de rachetele din Europa. USR, PLUS și Macron sunt in aceeași barca europeana.„E o problema extrem…

- Este important pentru NATO sa aiba discuții robuse cu Rusia. Este una dintre declarațiile facute de președintele Franței, Emmanuel Macron, dupa intalnirea cu secretarul general al Alianței.

- "Crearea unui paralelism cu NATO nu ar ajuta pe nimeni. Fiindca primul punct care ar deveni o vulnerabilitate: in cazul a ceva, cine comanda? NATO sau Europa? Si deja lucrurile ar incepe sa intre intr-o zona complicata. Deci eu sunt de parere: aparare europeana mult imbunatatita, industrie de aparare…