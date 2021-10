Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru postul de premier, spune ca a discutat telefonic cu liderii PNL și UDMR, iar o prima runda de negocieri cu aceștia pentru refacerea coaliției de guvernare va avea loc miercuri dupa-amiaza. “De foarte multe ori au clamat responsabilitatea,…

- Dacian Cioloș, desemnat pentru funcția de premeir, cere responsabilitate din partea PNL și UDMR pentru formarea rapida a unui nou Guvern. Cioloș spune ca a discutat telefonic cu liderii PNL și UDMR, iar o prima runda de negocieri cu aceștia va avea loc miercuri dupa-amiaza. „De foarte multe ori au…

- PNL a anuntat ca va discuta cu Ciolos dupa ce acesta va gasi solutia unei majoritati impreuna cu PSD si AUR Marcel Ciolacu: PSD nu va vota niciodata un nou Guvern Zero UDMR da semnalul ca nu-l susține pe Cioloș pentru formarea noului guvern Presedintele USR, Dacian Ciolos, prim-ministru desemnat, …

- Dacian Cioloș, premierul nominalizat de președintele Klaus Iohannis, incepe marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului Guvern. “Cerem refacerea coaliției in formula ei inițiala și așteptam un gest de reciprocitate din partea foștilor noștri colegi. Speram…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos incepe marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern. Echipa de negociere este formata din Dan Barna, Anca Dragu, Catalin Drula, Vlad Voiculescu si Ionut Mosteanu, a decis USR la Biroul National, luni seara, dupa ce presedintele…

- ”Nu a fost o surpriza, dupa discuțiile avute cu presedintele astazi. Presedintele ne-a spus ca celelalte partide fug de responsabilitatea guvernarii pentru ca este o perioada dificila, de criza. Noi am spus clar: nu fugim nicaieri, suntem aici.Avem o propunere de premier, este o propunere serioasa,…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a avansat trei nume de posibile propuneri de premieri in cazul in care PNL refuza sa avanseze o alta propunere in afara de Florin Cițu, care a fost demis marți prin moțiunea de cenzura. El și-a asumat sa preia conducerea guvernului, dar a spus ca variante sunt și Catalin…

- Surse participante la discuția din coaliție de vineri seara au dezvaluit pentru News.ro cum a decurs dialogul intre liderii partidelor aflate la guvernare, Sedinta a fost una extrem de tensionata, soldata cu un eșec și cu decizia USR PLUS de a depune, alaturi de AUR, o moțiune de cenzura impotriva premierului…