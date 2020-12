Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,4 a lovit in cursul zilei de marti orasul Petrinja, din Croatia, iar filmarile de la fata locului arata oameni salvati de sub daramaturi si cladiri prabusite, transmite Agerpres. Singura victima confirmata pana acum este o fetița de 12 ani, potrivit televiziunii…

- Premierul croat Andrej Plenkovic a intrat intr-o perioada de carantina de zece zile dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv pentru COVID-19, conform unui anunt facut sambata de purtatorul de cuvant al guvernului de la Zagreb, informeaza dpa si Reuters. "Premierul Plenkovic a fost testat sambata si rezultatul…