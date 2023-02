Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza duminica AFP. Martin…

- O femeie si cele doua fiice ale sale au fost salvate, vineri, de catre echipele de cautare, in a cincea zi de la cutremurul care a lovit luni zece provincii din Turcia. Intre timp, bilantul deceselor a trecut de 22.700, in Turcia si Siria, transmite CNN. Femeia a fost salvata in a 111-a ora de la producerea…

- Salvatorii, ghemuiti sub placi de beton si soptind „Inshallah” (cu voia lui Allah), au intins cu grija mainile in moloz si au trecut apoi de la unul la altul un nou-nascut care a supravietuit timp de patru zile impreuna cu mama lui in cladirea prabusita, transmite vineri Reuters. Cu ochii larg deschisi,…

- Un cutremur foarte puternic, de 7.8 pe scara Richter, s-a produs, luni dimineața devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea Gaziantep este una dintre principalele centre industriale si de productie ale Turciei…