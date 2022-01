VIDEO Cutremur în Afganistan: Cel puțin 12 morți Un cutremur de o magnitudine de 5,3 a ucis cel putin 12 persoane si a ranit multe altele în vestul Afganistanului, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP.

Victimele au murit dupa ce casele lor din districtul Qadis, provincia Badghis, s-au prabușit, a declarat guvernatorul districtual Mohammad Saleh Purdel pentru AFP. Cutremurul a avut o magnitudine de 5,3, potrivit Institutului Seismologic al Statelor Unite (USGS), care a raportat inițial o magnitudine de 5,6.

According to initials reports 12 people including women and children died and many houses damaged in 5.6 magnitude…

