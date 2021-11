VIDEO Cutremur de magnitudinea 7,5 în Peru Un cutremur de magnitudinea 7,5 a avut loc duminica, la ora locala 5.52 (12.52, ora României) în nordul Peru, anunta Institutul american de geofizica USGS, fara sa faca victime, potrivit primelor informatii anunta autoritatile peruane, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Cutremurul a afectat jungla din nordul tarii si o vasta zona a coastei centrale care se afla în vecinatate, precizeaza Institutul National peruan de Geofizica.

Potrivit institutului peruan, epicentrul cutremurului a fost localizat la 98 de kilometri est de Santa Maria de Nieva, capitala provinciei Condorcanqui,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

