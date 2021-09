VIDEO Cutremur de 6 grade pe scara Richter în Australia Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata în apropiere de Melbourne, în Australia, provocând daune cladirilor si fiind resimtit în toate statele vecine, informeaza Reuters citata de Agerpres.



Epicentrul cutremurului s-a situat în apropierea localitatii Mansfield din statul Victoria, la aproximativ 200 km nord-est de Melbourne, la o adâncime de zece kilometri, a anuntat Geoscience Australia.



Postul de radio 3AW a postat o fotografie cu moloz pe una dintre strazile principale din Melbourne, iar locuitori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in apropiere de Melbourne, in Australia, provocand daune cladirilor si fiind resimtit in toate statele vecine, informeaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in apropiere de Melbourne, in Australia, provocand daune cladirilor si fiind resimtit in toate statele vecine, informeaza Reuters. Epicentrul cutremurului s-a situat in apropierea localitatii Mansfield din statul…

- Epicentrul cutremurului s-a situat in apropierea localitatii Mansfield din statul Victoria, la aproximativ 200 km nord-est de Melbourne, la o adancime de 10 kilometri, a anuntat Geoscience Australia.Postul de radio 3AW a postat o fotografie cu moloz pe una dintre strazile principale din Melbourne, iar…

- Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in apropiere de Melbourne, in Australia, provocand daune cladirilor si fiind resimtit in toate statele vecine, informeaza Reuters.Epicentrul cutremurului s-a situat in apropierea localitatii Mansfield din statul…

- Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in apropiere de Melbourne, in Australia, provocand daune cladirilor si fiind resimtit in toate statele vecine, informeaza Reuters. Epicentrul cutremurului s-a situat in apropierea localitatii Mansfield din statul…

- Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in apropiere de Melbourne, in Australia, provocand daune cladirilor si fiind resimtit in toate statele vecine, informeaza Reuters. Epicentrul cutremurului s-a situat in apropierea localitatii Mansfield…

- Lockdown-ul im Melbourne, va fi preungit a șasea oara la rand. Autoritațile incearca sa țina sub control o epidemie de coronavirus a variantei Delta, informeaza Reuters. In vigoare deja de o luna, lockdown-ul, care vizeaza sapte milioane de locuitori din Melbourne si statul Victoria unde se situeaza…

- Lockdown-ul impus in Melbourne, al doilea cel mai mare oras al Australiei, va fi prelungit, au anuntat duminica autoritatile care incearca sa stavileasca o epidemie de coronavirus legata de varianta Delta, informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In vigoare deja de o luna, lockdown-ul, care…