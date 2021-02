VIDEO Cutremur cu magnitudinea 7,1 în largul coastei Fukushima Un cutremur cu o magnitudine preliminara de 7,1 a lovit sâmbata coasta estica a Japoniei, a spus Agenția Meteorologica a Japoniei, relateaza Reuters.

Epicenturl cutremurului a avut loc în largul coastei prefecturii Fukushima la o adâncime de 60 de kilometri, a spus Agenția, adaugând ca nu a fost emisa o avertizare de tsunami.

I live 300km far away from Fukushima and felt the earthquake a few minutes ago. Hope everyone safe in Japan #japan #earthquake pic.twitter.com/0yMMkoasOb — Eee (@raina248) February 13, 2021





Cutremurul a avut loc la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — Eee (@raina248)13, 2021Cutremurul a avut loc la…

