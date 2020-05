Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, instituție subordonata Consiliului Județean Hunedoara, deruleaza o serie de proiecte in mediul online, pentru a se menține aproape de public și pentru a atrage noi vizitatori virtuali. In aceste zile, instituția muzeala lucreaza la un proiect…

- Viața s-a schimbat in feluri in care nu ni le-am fi putut imagina vreodata. Am vazut in filme prezentul nostru de-acum – am mancat o punga de floricele la cinema, am baut un pepsi, am ieșit de la film, am facut o gluma-doua, ne-am dus cu prietenii la o bere și-o friptura și-am schimbat doua-trei...…

- Ilinca Vandici face televiziune de la 19 ani, timp in care a prezentat printre cele mai urmarite emisiuni de divertisment. De cand s-a decretat starea de urgența și s-au sistat filmarile pentru „Bravo, ai stil”, Vandici a gasit imediat o soluție de mijloc. Posteaza saptamanal cate un filmuleț pe canalul…

- Custodele Coroanei, Margareta, a adresat duminica, de Florii, un mesaj de "speranta si caldura in suflet" tuturor celor care poarta nume de flori. "Astazi este Duminica Floriilor, ziua in care Domnul nostru Iisus Hristos a intrat in Ierusalim. Chiar daca momentele prin care trecem sunt dificile, va…

- Autor: Elisabeth Horowitz Cu ajutorul unor informații simple, pe care le știm deja din propria familie, Elisabeth Horowitz ne propune sa vedem ce se ascunde in spatele momentului concepției noastre, al nașterii sau al alegerii prenumelui… Nimic nu e intamplator! Viața ne este influențata de numeroase…

- Andreea Balan și George Burcea s-au separat in urma cu puțin timp, iar acum vedeta este cea care se ocupa cele doua fetițe ale cuplului. Viața artistei s-a schimbat brusc, iar acum are rolul și de mama și de tata.

- In ultima perioada, Oana Radu a fost aspru criticata șiacuzata ca și-a refacut viața la scurt timp dupa ce iubitul ei a muritincendiat. Concurenta Bravo, ai stil!Celebrities a incercat sa lamureasca situația, explicand ce s-a intamplat, defapt.Interpreta a declarat ca deși era intr-o relație, intre…

- Viorel și Veronica, pe numele ei ”de scena”, Vulpița, au ajuns sa fie cele mai virale personaje de la noi, dupa ce și-au spus povestea in fața intregii țari, care pe parcurs a luat o alta intorsatura. Daca acum sunt celebri și deja știu cum sta treaba cu televiziunea, priviți cum aratau inainte cei…