VIDEO | Curtea Supremă din Marea Britanie nu-i dă voie unei femei să divorțeze de soțul ei O femeie care vrea sa divorțeze de soțul ei, din cauza faptului ca este nefericita, a pierdut apelul la Curtea Suprema din Marea Britanie, dupa ce barbatul a refuzat sa fie de acord cu desparțirea. Tini Owens, in varsta de 68 de ani, din Worcestershire, iși dorește divorțul de soțul ei, Hugh, in varsta de 40 de ani. Cel din urma nu vrea, insa, desparțirea. Curtea suprema a respins apelul pe care l-a facut femeia, ceea ce inseamna ca cei doi trebuie sa ramana casatoriți pana in 2020. Femeia spune ca este ”devastata” de decizie și nu-și poate vedea ”in continuare de viața”. Legea in vigoare in Anglia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

