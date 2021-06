O adolescenta din California s-a napustit asupra unei ursoaice cu pui care se cocoțasera pe zidul casei ei din suburbia Bradbury, la est de Los Angeles. Camera video a surprins-o pe Heiley Morinico, in varsta de 17 ani, cum iese din casa și impinge ursoaica uriașa cu ambele maini chiar in momentul in care animalul […] The post VIDEO Curaj incredibil! O adolescenta lovește cu pumnii un urs ca sa-și apere cainii. Imaginile s-au viralizat in toata lumea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .