- Romania s-a calificat in turul trei al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, dupa victoria, 5-0, contra Marocului. Dragos Dima (25 de ani, 419 ATP) si Edris Fetisleam (18 ani, 1167 ATP) au obtinut astazi primele victorii in Cupa Davis. Dima a trecut de Soufiane El Mesbahi, scor 6-0, 6-4,…

- Franta, detinatoarea titlului, s-a calificat in semifinalele Cupei Davis dupa ce a invins cu 3-1 Italia, la Genova, punctul decisiv fiind adus duminica de Lucas Pouille, ce a trecut in patru seturi de Fabio Fognini, 2-6, 6-1, 7-6 (7/3), 6-3), in duelul dintre cei mai buni jucatori ai celor doua echipe.…

- Echipele de tenis ale Spaniei si Germaniei sunt la egalitate, 2-2, intr-unul din sferturile de finala ale Cupei Davis, dupa ce liderul mondial Rafael Nadal l-a invins pe Alexander Zverev (N.4) in trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4. Pe zgura, la Valencia, Nadal (31 de ani) l-a dominat pe tanarul Zverev (20 de…

- Cele trei partide jucate in Europa in sferturile de finala ale Cupei Davis sunt la egalitate, 1-1, dupa meciurile din prima zi, vineri, Spania - Germania, Italia - Franta si Croatia - Kazahstan. La Valencia, Alexander Zverev a adus primul punct Germaniei in meciul cu Spania, dupa ce a dispus de David…

- Rafael Nadal, liderul mondial al tenisului masculin, indisponibil mai mult de doua luni din cauza unei accidentari, va juca pentru Spania in meciul cu Germania din sferturile de finala ale Cupei Davis, programat in weekend la Valencia, informeaza AFP. Potrivit tragerii la sorti care a…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a fost convocat pentru intalnirea pe care nationala tarii sale o va disputa impotriva Germaniei, in sferturile de finala ale Cupei Davis, informeaza agentia EFE. Aceasta confruntare va avea loc intre 6 si 8 aprilie, pe arena Plaza de Toros din Valencia,…

- Tenismenul Rafael Nadal a fost convocat de capitanul nejucator Sergi Bruguera pentru partida pe care echipa Spaniei o va disputa, intre 4 si 6 aprilie, la Valencia, cu Germania, in sferturile de finala ale Cupei Davis, informeaza marca.com.

- Intalnirea dintre echipele de tenis ale Spaniei si Germaniei, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Davis, va avea loc pe zgura, la Valencia. Spania a ales sa joace impotriva Germaniei pe zgura in acest sfert de finala programat intre 6 si 8 aprilie. Meciurile se vor disputa pe…