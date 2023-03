Stiri pe aceeasi tema

- Noi sisteme de semnalizare a inaltimii maxime admise, avand in componenta camere video si senzori electronici, vor fi montate incepand de miercuri la Pasajul Unirii, anunta Primaria Sectorului 4.

- Pasajul Unirii va fi inchis, din nou, circulației, dupa ce va intra in reparații. Se va reabilita sistemul de evacuare a apei. Traficul rutier va fi restrictionat temporar, incepand de joi dimineata, in Pasajul Unirii din Capitala, in vederea reabilitarii sistemului de colectare si evacuare a apei provenite…

- Un accident grav s-a produs, sambata, 25 februarie, in București, fiind implicata și o ambulanța. Din primele informații, traficul este ingreunat in centrul Capitalei. Se circula greu in Pasajul Unirii, anunța Digi24. Polițiștii rutieri se afla la fața locului. Tot astazi, circulația tramvaiului 41…

- Experții de la Universitatea Tehnica din București au realizat un proiect privind semnalizarea la intrarea in Pasajul Unirii, care a fost aprobat, joi, de Primaria Capitalei. Noul sistem are trei porți de presemnalizare a inalțimii maxim admise, respectiv 3,5 metri, și presupune lanțuri, sezori de…

- Noi porti de presemnalizare a inaltimii maxime admise vor fi montate la cele doua intrari ale Pasajului Unirii din Bucuresti pentru a fi evitate noi accidente similare cu cele produse deja de la redeschiderea circulatiei in pasaj si pana in prezent.

- Noi porti de presemnalizare a inaltimii maxime admise - ce vor fi corelate cu senzori electronici de masurare a inaltimii, camere video si cu panouri informative de tip led - vor fi montate la cele doua intrari in Pasajul Unirii, conform Agerpres.

- Specialiști ai Universitații Tehnice de Construcții București și ai Brigazii de Poliție Rutiera, cu zeci de ani de experiența in domeniul semnalizarii și avertizarii rutiere, au intocmit noul plan de masuri suplimentare de semnalizare a inalțimii maxime admise de 3,5 metri, pentru circulația vehiculelor…

- Raed Arafat, șeful DSU, a dat detalii cu privire la intervenția care a avut loc dupa accidentul grav de la Pasajul Unirii. Unul dintre turiștii aflați in autocar a murit, in timp ce alți 22 au fost transportați la patru spitale din Capitala. Unul dintre pacienții raniți, internat la Floreasca, este…