Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta o saptamana neobisnuita din punct de vedere climatic. Temperaturile, desi vor inregistra o scadere usoara fata de zilele precedente se vor situa peste cele obisnuite ale lunii ianuarie.

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, propune convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea proiectului privind taierea pensiilor speciale. "In calitate de lider al deputatilor PNL, am propus colegilor mei sa solicitam convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa supunem…

- Timișorenii sunt invitați sa faca o fapta buna. Astfel, Asociația Look Inside ii incurajeaza pe oamenii inimoși sa se implice intr-o acțiune de ajutorare a oamenilor strazii, in mijlocul iernii. Prin urmare, duminica, incepand cu ora 12.00, persoanele care doresc sa se implice sunt așteptate in Parcul…

- „Baietii in ghete” au oficializat prima sosire pentru anul 2020. Mijlocasul Dorin Codrea se realatura lui ASU Politehnica, pentru care a mai evoluat timp de trei sezoane. Jucatorul in varsta de 22 de ani a jucat ultima data pentru CSC Dumbravita in Liga a III-a. Verisorul lui Paul Codrea e prima sosire…

- Astazi, valorile termice se vor pastra la fel de ridicate, cu precadere la deal si la munte, iar in zonele joase de relief din sudul, estul si centrul țarii, cu precadere dimineata si noaptea, local va fi ceata sau nebulozitate joasa, iar izolat si trecator burnita.

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 18.12.2019 ORA 08 – 19.12.2019 ORA 08 Vremea va fi in continuare frumoasa, iar valorile termice Post-ul Primavara in mijlocul iernii! Temperaturile urca pana la 22 de grade apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Horoscop pentru iarna 2019 – 2020. Astrele au numeroase provocari pentru toate cele 12 semne zodiacale, dar mai ales in ceea ce privește viața sentimentala. Cu toate astea, trei dintre ele vor reuși sa scape de greutați și vor avea parte de sarbatori liniștite, alaturi de cei dragi lor.…

- Aerul rece și uscat din timpul iernii agreseaza structura pielii, mai ales in zonele descoperite – fața și mainile. De aceea, in aceasta perioada, pielea are nevoie de o ingrijire atenta, pentru a evita uscarea acesteia și apariția ridurilor.