VIDEO Cum se produce un FAKE NEWS care a păcălit toată România Un avion de mici dimensiuni a fost filmat in timp ce ruleaza pe o sosea cu o banda pe sens si decoleaza, soferii mai multor autovehicule fiind nevoiti sa traga pe dreapta sau chiar sa iasa de pe drum pentru a evita impactul. Sunt imaginile care s-au viralizat in Romania și au provocat stupoare și revolta, numai ca ele nu sunt reale, ci un mare fake news. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca legea offshore va fi depusa saptamana aceasta in Parlament, joi urmand sa aiba loc o noua discutie in cadrul coalitiei. Liderul PSD a spus ca ministrul Energiei este plecat din Romania si in seara aceasta ajunge in tara. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti ca in doi-trei ani in tara noastra vor exista productii de drone si de minisubmarine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca in PNL nu exista nicio tensiune care sa fi fost generata de creșterea popularitații premierului Nicolae Ciuca in sondaje. Bogdan susține ca Florin Cițu, liderul PNL, are locul sau la conducerea partidului și ca expertiza sa din domeniul economic il pleseaza…

- O ucraineanca din Odesa, Yulia Chernitskaya, mama a patru copii, a fugit in Romania din calea razboiului și povestește cum gestul unui roman a impresionat-o pana la lacrimi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romania ar trebui sa trimita Ucrainei doar ajutoare umanitare și sa nu se implice militar in conflictul cu Rusia, au raspuns romanii intr-un sondaj de opinie realizat de CURS, la nivel național, in perioada 2-11 martie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica seara, la Digi24, ca in urma incidentului produs la centrala nucleara de la Zaporojie, autoritațile romane au luat decizia achiziționarii in procedura de urgența a substanței active pentru producția pastilelor de iod. Fii la curent cu cele mai noi…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat miercuri, la Antena 3, ca „niciun centrimetru patrat' din teritoriul Romaniei nu este sub amenințare, in contextul acțiunilor militare ale Federației Ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa consolideze prezenta militara in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, acuzand Rusia de contestarea principiilor fundamentale ale securitatii Europei. Fii…