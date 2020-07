Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 20.07.2020: cazuri confirmate pozitiv – 328; cazuri vindecate și externate – 240; in carantina instituționalizata – 0 persoane; in autoizolare la domiciliu – 0 persoane.…

- Duminica, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 95.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 28.600 mijloace de transport (dintre care 7.100 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 56.200 persoane cu 16.200…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 07.07.2020: cazuri confirmate – 278; cazuri vindecate și externate – 216; in carantina instituționalizata –0 persoane; in autoizolare la domiciliu –0persoane. Pana…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 28.06.2020: cazuri confirmate – 266; cazuri vindecate și externate – 154; in carantina instituționalizata – 11persoane; in autoizolare la domiciliu – 603 persoane.…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 22.06.2020: cazuri confirmate – 258; cazuri vindecate și externate – 150; in carantina instituționalizata – 15 persoane; in autoizolare la domiciliu – 370 de persoane.…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 10.06.2020: cazuri confirmate – 237; cazuri vindecate și externate – 136; in carantina instituționalizata – 16persoane; in autoizolare la domiciliu – 663 de persoane.…

- In județul Satu Mare, astazi, 19 mai, se afla in carantina 219 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 595 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 41 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 3189 persoane și au fost efectuate 3304…

- In județul Satu Mare, astazi, 10 mai, se afla in carantina 261 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 203 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 35 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost testate 2.686 persoane și au fost efectuate…