- La cea de-a treia selecție pentru funcția de procuror european, la care magistrații romani nu prea se inghesuie, iarași s-a ocupat mai puțin de jumatate din locurile scoase. Ministerul Justiției a publicat lista celor 5 procurori admiși pentru interviu, dintre candidații inscriși pentru cele 13 locuri…

- Desemnarea celor 13 procurori ceruți de Laura Codruța Kovesi la Parchetul European este, de fapt, miza “razboiului” din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru indepartarea judecatorului Bogdan Mateescu de la președinția instituției. Razboi al carui varf de lance este procurorul Cristian Ban,…

- Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut Romaniei noi procurori europeni. Ministerul Justiției a anunțat, joi, ca incepe selecția a inca 13 procurori europeni delegați in Romania. Parchetul European EPPO are doar 7 procurori delegați in Romania, selectați in baza…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Șoferul care a agresat un biciclist in trafic, in București, și a condus cu el pe capota a fost reținut pentru 24 de ore. „In urma evenimentului inregistrat la data de 06 ianuarie a.c., in care un șofer agreseaza un biciclist in trafic pe o strada din sectorul 6, facem precizarea ca șoferul autoturismului…

- Procurorii DNA Constanța au dispus reținerea pentru 24 de ore a directorului general adjunct al Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA), Bogdan Dumitru Dumitrașcu, pentru luare de mita. Acesta ar fi pretins de la o persoana 2.000 euro pentru a o angaja pe fiica acesteia in cadrul…

- Fostul ministru al Sanatații, dar și al Tineretului si Sportului, Nicolae Banicioiu, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si luare de mita. Procurorii anticorupție il acuza ca ar fi primit sume mari de bani de la doi oameni de afaceri pentru a mentine sau a numi in conducerea…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi are in lucru peste 400 de anchete, din toate statele membre, inclusiv din Romania, conform declarațiilor facute de de procurorii romani din EPPO pentru Europa Libera. Parchetul European a inregistrat, in primele 5 luni și jumatate de activitate, peste…