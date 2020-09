VIDEO: Cum se descurcă persoanele cu dizabilități pe străzile din Iași Urmariti un material realizat la Iasi cu privire la nevoia de accesibilizare a infrastructurii pentru a permite deplasarea cu usurinta a persoanelor care au diferite dizabilitati. "Romanii au constientizat in perioada pandemiei cat de dificil este sa ramai blocat in casa cateva luni si sa nu poti iesi dupa bunul plac. Pentru o persoana cu dizabilitati un oras neaccesibilizat produce acelasi efect, te blocheaza in casa, atat ca situ (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile belgiene au revizuit conditiile de acces pentru persoanele care se deplaseaza in acest stat din Romania, incepand cu data de 26 august intreg teritoriul tarii noastre fiind incadrat in zona rosie. Astfel, toate persoanele care sosesc in…

- ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetațenia româna cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții: decretarea starii de urgența în…

- Un nemtean care a plecat dintr-un spital din judetul Iasi, dar nu a mai ajuns la domiciliu este cautat de politistii din cele doua judete. “Politistii ieseni cauta un barbat care a plecat dintr-o unitate medicala și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului…

- Sprijin financiar oferit de Ambasada Frantei si Institutul Francez societatii civile din Romania, implicate in asigurarea incluziunii sociale pe perioada pandemiei de Covid-19 Pentru a recunoaste si a sustine eforturile societatii civile romanesti care a sprijinit persoanele fragile, aflate in dificultate…

- Grupul de escroci a fost demascat de o echipa de jurnalisti din Praga. Romanii pretindeau ca sunt surzi si aduna bani in scopuri caritabile. Romanii au fost filmati pe strazile capitalei Cehiei in timp ce strangeau bani pentru copiii cu dizabilitati. Totul era o inselatorie, lucru dovedit de o echipa…

- In contextul pandemiei si urmare a contactului telefonic zilnic cu rezidenti si personal care lucreaza in centrele rezidentiale, Centrul de Resurse Juridice a solicitat decidentilor sa trateze cu respect si dreptul la sanatate al persoanelor cu dizabilitati institutionalizate. „Astfel, am solicitat…

- Salvați Copiii, Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA) și Digi Romania continua sa ofere suport la 0800.070.009 - Family Tel, linia telefonica gratuita, unde parinții și tutorii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psihologic și ajutați gratuit…

- Evenimentul ar fi trebuit sa iși desfașoare anul aceste cea de-a șasea ediție insa planurile organizatorilor au fost date peste cap de pandemie, aceștia gasind o soluție alternativa pentru a aduce in atenție problemele cu care se confrunta persoanele cu dizabilitați din Romania. An de an, Competiția…