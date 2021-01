Stiri pe aceeasi tema

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la „reconciliere”, condamnand un „atac odios” asupra Capitoliului, dupa o zi de haos care a zguduit America, scrie AFP. Intr-o inregistrare video care arata o…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a reacționat dupa evenimentele șocante din SUA și a spus ca protestatarii din SUA, susținatori ai lui Trump, au luat cu asalt sediul Congresului din Washington fiindca președintele in exercițiu nu și-a recunoscut infrangerea in fața adversarului sau, Joe Biden, la alegerile…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Mai multi protestatari care il sustin pe Trump au patruns in cladirea Capitoliului de la Washington in ziua in care este validata alegerea lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA, scrie BBC.