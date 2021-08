VIDEO Cum s-a chinuit un șofer să parcheze mașina într-o parcare aproape goală Mai bine de cinci minute s-a chinuit un șofer sa iși parcheze mașina intr-o parcare aproape goala. Barbatul, care era indrumat din afara mașinii de o femeie, nu a reușit deloc sa respecte marcajele de pe asfalt, iar volanul nu l-a ascultat deloc. Imaginile au fost surprinse de un barbat aflat in balconul unui bloc […] The post VIDEO Cum s-a chinuit un șofer sa parcheze mașina intr-o parcare aproape goala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Imaginile cu un sofer care se chinuie sa parcheze masina intr-o parcare aproape goala au devenit virale. Dirijat de o femeie, un sofer incearca minute in sir sa parcheze masina, desi existau nenumarate locuri libere.

- Un bucureștean și-a dus fiica, in varsta de 6 ani, pe munte, dupa ce a vazut un film cu un traseu nemarcat. S-au ratacit, iar salvamontiștii i-au coborat cu greu, dupa 10 ore, ducand fetița in brațe pentru ca era epuizata. Bucureșteanul și-a echipat fetița cu un ham și o cordelina, cumparate de la un…

- O mașina in care se aflau trei barbați a cazut in noaptea de vineri spre sambata in Bratul Borcea al Dunarii. Unul singur a reușit sa iasa din autoturism și sa se salveze. Ceilalți doi nu au mai ieșit la suprafața. Pompierii din Ialomița ii cauta. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii…

- Doi polițiști din municipiul Huși, județul Vaslui, au ajuns, luni seara, la spital, dupa ce au fost loviți de o mașina condusa de un șofer beat. Doi polițiști au oprit pentru control un autoturism, marca Mercedes-Benz. In momentul in care unul dintre agenți s-a apropiat de șofer cu aparatul etilotest,…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Trei barbați au batut crunt un tanar intr-o parcare din Brașov. L-au lovit din toate parțile cu pumnii și cu picioarele, in timp ce omul era cazut la pamant. Mai mulți locatari au filmat brutalitațile și au cerut ajutor la 112. Cei trei agresori nu au știut ca tot timpul au fost filmați de catre […]…

- Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri Ioan Crișan, asasinat in urma cu o saptamana la Arad. Unul dintre cele doua tipuri de ADN este al victimei, iar al doilea nu a fost identificat printre apropiați, și nici in baza de date a poliției, astfel…

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza…