- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, miercuri, detalii suplimentare despre emiterea Certificatului de Situatie de Urgenta (CSU) pentru companii. Ministerul transmite ca beneficiarii programelor nationale care au inchis sau redus activitatea isi pot suspenda, la cerere,…

