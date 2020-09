Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura a afirma, joi, ca, pe lotul 2 al Autostrazii Sebers-Turda, ”mesterul Manolis demoleaza lucrari executate in ultimii ani ce nu au fost protejate la timp”. Reprezentantii organizatieisustin ca acest tronson a devenit ”o veritabila rusine nationala”.”Pe Sebes-Turda,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Asociația Pro Infrastructura, despre autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2: ”meșterul Manolis demoleaza lucrari executate in ultimii ani ce nu au fost protejate la timp” Intr-o postare pe Facebook, Asociația Pro Infrastructura critica lucrarile ce s-au realizat in ultimii ani, pe…

- Tronsonul construit de italienii de la Pizzarotti are șanse mici sa fie terminat în viitorul apropiat daca muncitorii și utilajele vor fi la fel de rare și în urmatoarea perioada. Ziarul Unirea a publicat un clip video cu modul în care se lucreaza…

- Ziarul Unirea VIDEO| Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1. Asociația Pro Infrastructura: Cei cațiva muncitori imping fara nicio tragere de inima cateva pietre cu o roaba din stanga in dreapta Intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, reprezentanții Asociației Pro Infrastructura solicita…

- Ziarul Unirea VIDEO| Lucrarile la primulul lot de autostrada finalizat in acest an, mini-lotul A3 de la granița cu Ungaria VIDEO| Lucrarile la primulul lot de autostrada finalizat in acest an, mini-lotul A3 de la granița cu Ungaria Avansul fizic al mini-lotului de 5,35 de km din Autostrada A3 de la…

- Miercuri, 8 iulie 2020, pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, a inceput relocarea stalpilor de inalta tensiune, LEA 110 KV, unul dintre blocajele invocate de catre constructor care, practic, il impiedica sa termine lucrarile la pasajul peste calea ferata.  La Alba Iulia Nord, unul dintre stalpii…

- Un tronson din autostrada Sibiu – Pitești va intra in șantier in acest an. Este vorba despre Secțiunea 5, unde exista un contract semnat cu constructorul, in valoare de 350 de milioane de euro. Potrivit Hotnews.ro, pe Lotul 4, care va conține și un tunel-premiera pentru infrastructura rutiera din Romania,…