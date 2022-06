Stiri pe aceeasi tema

- Generalul și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate Vladimir Șamanov, cunoscut pentru brutalitatea cu care a condus operațiunile militare din Cecenia, a declarat intr-un interviu pentru televiziunea rusa ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 5 și 10 ani. Potrivit lui Șamanov, „demilitarizarea”…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Ucraina poate caștiga in mod sigur razboiul impotriva Rusiei, spune purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului: „Sigur ca (ucrainenii, n.r.) pot caștiga. Și daca va uitați la ceea ce au reușit sa faca pana acum, dl. Putin și-a atins exact zero…

- Papa Francisc a criticat, joi, cresterea cheltuielilor pentru aparare ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina, calificand-o drept „o nebunie”. Papa spune ca trebuie gasita o noua cale de echilibrare a puterii mondiale, relateaza Reuters. Razboiul din Ucraina este un produs al „vechii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se declara ingrijorata ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de Covid-19. Oficialii au declar ca vor depune efprturi pentru a limita raspandirea bolilor infectioase, transmite CNN. Astfel, desi cazurile din regiune sunt in scadere fata de saptamana anterioara,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Versailles, inaintea participarii la reuniunea informala a Consiliului European, ca tema centrala a acestor discutii va fi razboiul din Ucraina. El a precizat ca acest razboi are urmari in zona noastra si ne afecteaza. Iohannis a mai afirmat ca, in cadrul…

- Razboiul din Ucraina a schimbat total piața imobiliara. Nu se mai cauta case sau apartamente, ci buncare. Firmele de construcții au oferte variate, de la cateva mii de euro, la zeci de mii de euro, pentru buncarele dotate cu inveliș de plumb, stații radio sau surse de apa proprii. Anunțurile de la mica…