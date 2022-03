Stiri pe aceeasi tema

Publicația Pravda, fostul oficios al comuniștilor ruși, difuzeaza, vineri, in ediția in limba engleza, o știre potrivit careia președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi fugit in Polonia.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, marti seara, un mesaj "pentru lume", dupa ce zona in care a avut loc masacrul de la Babi Yar a fost bombardata. "Ce rost are sa spui «niciodata din nou» timp de 80 de ani, daca lumea tace cand cade o bomba pe acelasi loc al Babin Yar".

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a "spart planul" Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat sambata ca armata rusa va incerca sa atace si sa cucereasca Kievul in cursul noptii, intr-un moment in care luptele continua in capitala, noteaza AFP preluat de agerpres.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca "nu ii este frica"

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel duminica la o incetare a focului imediata in estul Ucrainei, unde ciocnirile dintre separatistii prorusi si fortele ucrainene s-au intensificat in ultimele zile, relateaza Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost protagonistul unui moment amuzant la Munchen, unde era intervievat de jurnalista de la CNN, Christiane Amanpour.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat miercuri in zona orasului Rivne, din nord-vestul tarii, unde trupe ucrainene efectueaza exercitii militare, a anuntat biroul sau intr-un comunicat, pe fondul avertismentelor repetate din partea SUA cu privire la o posibila invazie rusa