Stiri pe aceeasi tema

- In eventualitatea unei crize, NATO trebuie sa mobilizeze si sa trimita rapid forte pentru a-si apara aliatii atacati. Interventia se va face prin toate mijloacele - terestre, maritime sau aeriene. Dar pentru realizarea acestor misiuni este nevoie de o pregatire minutioasa a misiunilor si de multe antrenamente.

- O echipa de scafandri militari de mare adancime din cadrul Fortelor Navale Romane va interveni in actiunile de cautare a unei persoane disparute sambata, 21 iulie, in adancurile Lacului Belis Fantanele, din judetul Cluj. Interventia va fi facuta la solicitarea Inspectoratului judetean pentru Situatii…

- V. S. Unul dintre cei patru angajați care lucrau in zona petrolifera Sharara (Libia), la stația 186, și care au fost rapiți in dimineața zilei de sambata, de persoane inarmate, este roman și, potrivit unor surse neoficiale, ar fi din Ploiești. Romanul și ceilalți trei ingineri in petrol despre care…

- Asociația este o entitate creștina non-profit care vine in sprijinul femeilor care se confrunta cu o sarcina neplanificata sau nedorita. In cadrul ONG-ului va funcționa un Centru de Consiliere pentru femei, situat pe strada Sucevei, Str. 23 A, in cadrul caruia se vor face teste de sarcina,…

- ”Militarii salvatori! Cinste și respect lor!” este mesajul pe care siteul MApN il transmite sergentului Dorin Peștean și maistrului militar Ovidiu Dan, care au intervenit in sprijinul victimelor unui accident grav produs in localitatea Turda, marți dimineața. Read More...

- Extensiile de gene au devenit rapid unul dintre cele mai apreciate trucuri de frumusețe la care apeleaza femeile moderne. Chiar daca ne ajuta sa avem o privire mai atragatoare, acestea pot fi un pericol pentru sanatatea ta. Extensiile de gene sunt considerate un miracol cosmetic pe care femeile il…