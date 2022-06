Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula si ministrul de Interne, Lucian Bode, au avut un schimb de replici, miercuri, pe holul Parlamentului, pe marginea unor modificari aduse in comisii la o Ordonanta data la inceputul anului de catre Guvern, ce modifica Codul Rutier.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Vladimir Putin susține ca, in ciuda sancțiunilor economice masive ale Occidentului, economia Rusiei rezista. „In ciuda tuturor dificultaților, aș dori sa observ ca economia rusa rezista impactului sancțiunilor, rezista destul de demn. Toți principalii indicatori macroeconomici vorbesc despre asta”,…