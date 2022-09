VIDEO. Cum fug rușii din calea ucrainenilor și lasă în urmă multă muniție Imagini cu muniția lasata in urma de soldații ruși au devenit virale pe rețelele de socializare. In disperarea de a scapa cu viața, forțele rusești n-au mai ținut cont de nimic si au rupt-o la fuga din calea ucrainenilor. The invaders fled from their positions and left behind a lot of ammunition. pic.twitter.com/ddFvZseowx — NEXTA […] The post VIDEO. Cum fug rușii din calea ucrainenilor și lasa in urma multa muniție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii ruși din Belgorod, oraș cu 400.000 de locuitori de la granița cu Ucraina, se inghesuie la gara pentru a pleca de urgența inspre interiorul țarii, preponderent in zona Moscova. Acest lucru se intampla intrucat pe rețelele de socializare a aparut un prim videoclip care confirma ca rachetele…

- Miercuri, 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, hackerii au reușit sa sparga sistemele video de supraveghere din zeci de locații din Rusia, Crimeea și Donbas. La difuzoare s-a ascultat, minute in șir, muzica patriotica ucraineana. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se aude muzica…

- Este ambuteiaj pe autorstrazile din Crimea. Oamenii sunt blocați in traffic pe 100 km incercand sa paraseasca Crimeea. O turista din Rusia plange in timp ce fuge din Crimeea dupa lovitura de ieri cu rachete ucrainene asupra unei baze aeriene ruse din Sevastopol. „Nu vreau sa parasesc Crimeea. E atat…

- In ciuda propagandei de-o parte și de cealalta a frontului, foarte puține lucruri se petrec in realitate in Herson, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera, care au ajuns in regiunea ce a capitulat prima in fața invaziei ruse din februarie. „Era inca iarna la inceputul lunii martie, cu…

- Un camionul ale caror frane au cedat a intrat in mai multe mașini și a luat foc la Sevastopol pe autostrada „Tavrida”. Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgența, 21 de persoane au fost ranite, inclusiv 3 copii. O persoana a murit. Anterior, franele camionului au cedat. ⚡️The truck crushed…

- Mass-media rusa a publicat imagini video cu momentul lansarii rachetelor Kalibr folosite pentru a lovi orașul-port Odesa saptamana trecuta de catre navele rusești de razboi din Marea Neagra. Inregistrarea video, obținuta probabil de la ministerul rus al Apararii, a fost distribuita inițial pe canalul…

- Imagini din satelit, obținute de CNN, prezinta mai multe drone militare iraniene expuse la o baza aeriana din centrul iranului, pentru a fi inspectate de catre membrii unei delegații ruse. Rușii au vizitat baza respectiva de cel puțin doua ori in ultima luna, a precizat consilierul pentru securitate…

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere dintr-un parc, aflat in imediata apropiere a mall-ului din Kremenciuk, arata momentul in care rachetele rusești lovesc centrul comercial. In imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. Cel putin…