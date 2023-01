Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Se dau lupte crancene la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (...) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat luni, 9 ianuarie, ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile, informeaza AFP și Agerpres . ”Le multumesc tuturor soldatilor…

- Șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a explicat sambata de ce mercenarii aflați sub aripa sa sunt forțați sa cucereasca neaparat orașul Bahmut, din regiunea Donețk, in estul Ucrainei.

- Recentele atacuri ale trupelor ruse in Soledar, regiunea Donețk, nu pun orașul Bahmut in pericol de incercuire, in ciuda declarațiilor facute de propagandiștii Kremlinului, care au susținut zilele trecute cucerirea Soledarului, se arata in cea mai recenta analiza a razboiului din Ucraina realizata de…

- Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, se lauda ca are in armata sa privata un sodat de culoare din Coasta de Fildeș. El l-a prezentat intr-un clip filmat cu trupele Wagner aflate pe frontul din Ucraina, in zona Bahmut.