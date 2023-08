Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

- Ce mica e minivacanta. Turistii de la mare nu s-au prea lasat dusi de la plaja in ultima zi libera. S-au bronzat, au jucat table, s-au plimbat cu ski jet-ul si s-au bucurat de ultimele ore de relaxare, inainte de a infrunta traficul pe drumul de intoarcere.

- Mamaia, Eforie Nord și Costinești se afla in topul destinațiilor preferate de romani pentru petrecerea unei vacanțe. In nordul litoralului romanesc aleg sa mearga in special special tinerii intre 18-34 ani (49%) și cei cu venituri mari, de peste 4.000 lei (52%).

- Turistii care vor sa isi petreaca vacanta in statiunile romanesti de la Marea Neagra in perioada 22 mai - 18 iunie vor beneficia de tarife cu pana la 70- mai mici decat cele din varful sezonului, potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, care anunta o noua editie a programului Litoralul…