Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, a carei armata foloseste drone militare turcesti impotriva separatistilor pro-rusi, intentioneaza sa construiasca o uzina pentru a le fabrica pe teritoriul sau, a anuntat joi Kievul, cu riscul de a irita Moscova, relateaza AFP. "A fost ales un teren pentru constructia acestei uzine",…

- Ucraina se va confrunta cu o criza economica, un val de falimente, șomaj și o creștere brusca a prețurilor. Acest lucru a fost prezis de președintele Federației Angajatorilor țarii (FRU) Dmitri Oleinik pe Facebook. El a subliniat ca Kievul cumpara gaze la prețuri de bursa, și Ucraina platește pentru…

- Au trecut 16 ani de când este cancelar. Exista o întreaga generație de germani care nu cunosc un alt șef de guvern. Dincolo de reformele pe care le lasa în așteptare în Germania, cum ar fi digitalizarea, Angela Merkel a fost, fara îndoiala, una dintre figurile cheie din…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Trei soldați ucraineni au fost ucisi, iar alti zece au fost raniti, pe linia frontului cu separatistii prorusi, în estul tarii, în weekend, a anuntat armata, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro Potrivit unui bilant întocmit de AFP din surse oficiale, cel putin 53 de…

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…

- Un soldat ucrainean a fost ucis vineri pe linia frontului de separatistii prorusi in estul tarii, a anuntat armata Ucrainei, acest nou deces majorand la patru numarul de militari ucraineni ucisi de duminica pana astazi, informeaza AFP. Langa satul Novomihailivka, in regiunea Donetk, separatistii…

- De la data de 5 august 2021, guvernul ucrainean anunța despre înasprirea regulilor de trecere a frontierei pentru cetațenii sai cât și pentru turiștii care nu au fost imunizați cu cel puțin o doza de vaccin împotriva COVID-19. Despre noile masuri a anunțat de deputatul…